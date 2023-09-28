Ракурсhttps://racurs.ua/
Армия рф из артиллерии обстреляла Херсон - погибли три женщины
Армия рф из артиллерии обстреляла Херсон — погибли три женщиныhttps://racurs.ua/n187742-armiya-rf-iz-artillerii-obstrelyala-herson-pogibli-tri-jenschiny.htmlРакурс
Окупаційна армія країни-агресора росії у четвер, 28 вересня, обстріляла Херсон. Внаслідок ворожої атаки загинуло троє жінки.
.
Про це повідомили керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та глава МВС України Ігор Клименко.
Росіяни обстріляли Херсон з артилерії, — йдеться у повідомленні.
Клименко повідомив, що загарбники вдарили по житлових кварталах, а загиблі жінки в цей момент перебували на вулиці.
російська артилерія вдарила по житловому кварталу в Херсоні. Загинуло троє жінок, які в цей час перебували на вулиці. Щодня під ворожими обстрілами. Лише за минулу добу окупанти вдарили по Херсонському району 10 разів із артилерії, — вказав Клименко.
Нагадаємо, торік восени захисникам України вдалося деокупувати правобережжя Херсонської області. Лівобережна частина регіону все ще перебуває під контролем росіян.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...