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Ракурс
Армія рф з артилерії обстріляла Херсон - загинуло троє жінок

Армія рф з артилерії обстріляла Херсон — загинуло троє жінок

28 вер 2023, 19:20
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Окупаційна армія країни-агресора росії у четвер, 28 вересня, обстріляла Херсон. Внаслідок ворожої атаки загинуло троє жінки.


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Про це повідомили керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та глава МВС України Ігор Клименко.

Росіяни обстріляли Херсон з артилерії, — йдеться у повідомленні.

Клименко повідомив, що загарбники вдарили по житлових кварталах, а загиблі жінки в цей момент перебували на вулиці.

російська артилерія вдарила по житловому кварталу в Херсоні. Загинуло троє жінок, які в цей час перебували на вулиці. Щодня під ворожими обстрілами. Лише за минулу добу окупанти вдарили по Херсонському району 10 разів із артилерії, — вказав Клименко.

Нагадаємо, торік восени захисникам України вдалося деокупувати правобережжя Херсонської області. Лівобережна частина регіону все ще перебуває під контролем росіян.

Джерело: Ракурс


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