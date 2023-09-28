Армія рф з артилерії обстріляла Херсон - загинуло троє жінок

https://racurs.ua/ua/n187742-armiya-rf-z-artyleriyi-obstrilyala-herson-zagynulo-troie-jinok.html

Ракурс

Окупаційна армія країни-агресора росії у четвер, 28 вересня, обстріляла Херсон. Внаслідок ворожої атаки загинуло троє жінки.

.

Про це повідомили керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та глава МВС України Ігор Клименко.

Росіяни обстріляли Херсон з артилерії, — йдеться у повідомленні.

Клименко повідомив, що загарбники вдарили по житлових кварталах, а загиблі жінки в цей момент перебували на вулиці.

російська артилерія вдарила по житловому кварталу в Херсоні. Загинуло троє жінок, які в цей час перебували на вулиці. Щодня під ворожими обстрілами. Лише за минулу добу окупанти вдарили по Херсонському району 10 разів із артилерії, — вказав Клименко.

Нагадаємо, торік восени захисникам України вдалося деокупувати правобережжя Херсонської області. Лівобережна частина регіону все ще перебуває під контролем росіян.