На Львовщине врач пыталась съесть взятку, которую требовала у военного

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На Львівщині лікарка намагалась зʼїсти хабар, який вимагала у військового.

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У Держбюро розслідувань розповіли, що жінка вимагала гроші за встановлення другої групи інвалідності його батькові, що давало б змогу завершити службу. Лікарі комісії обіцяли оформити «послугу» за 3,2 тис. дол.

У момент затримання посадовиця намагалася позбутися грошей —з'їсти стодоларову купюру. Під час обшуків у Турківській лікарні у членів комісії знайшли 30 тис. дол., 10 тис. 600 дол., 37 тис. грн та 520 злотих. Всім загрожує до 10 років за ґратами.

Гроші зловмисники отримували трьома траншами. Під час передачі останньої суми правоохоронці затримали у місті Турка «на гарячому» заступницю голови лікарсько-консультативної комісії.

Під час затримання посадовиця намагалася позбутися грошей — з’їсти 100-доларову банкноту. Однак правоохоронці цьому завадили, а кошти вилучили. Затримані також інші учасники злочинної групи.