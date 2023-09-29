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На Львівщині лікарка намагалась зʼїсти хабар, який вимагала у військового

На Львівщині лікарка намагалась зʼїсти хабар, який вимагала у військового (ФОТО)

29 вер 2023, 14:42
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На Львівщині лікарка намагалась зʼїсти хабар, який вимагала у військового.


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У Держбюро розслідувань розповіли, що жінка вимагала гроші за встановлення другої групи інвалідності його батькові, що давало б змогу завершити службу. Лікарі комісії обіцяли оформити «послугу» за 3,2 тис. дол.

На Львівщині лікарка намагалась зʼїсти хабар, який вимагала у військового

У момент затримання посадовиця намагалася позбутися грошей —з'їсти стодоларову купюру. Під час обшуків у Турківській лікарні у членів комісії знайшли 30 тис. дол., 10 тис. 600 дол., 37 тис. грн та 520 злотих. Всім загрожує до 10 років за ґратами.

На Львівщині лікарка намагалась зʼїсти хабар, який вимагала у військового

Гроші зловмисники отримували трьома траншами. Під час передачі останньої суми правоохоронці затримали у місті Турка «на гарячому» заступницю голови лікарсько-консультативної комісії.

На Львівщині лікарка намагалась зʼїсти хабар, який вимагала у військового

Під час затримання посадовиця намагалася позбутися грошей — з’їсти 100-доларову банкноту. Однак правоохоронці цьому завадили, а кошти вилучили. Затримані також інші учасники злочинної групи.

На Львівщині лікарка намагалась зʼїсти хабар, який вимагала у військового

Джерело: Ракурс


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