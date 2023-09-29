Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Нардепы предлагают упразднить сроки исковой давности за коррупцию во время войны. Фото:

Отменить сроки исковой давности за коррупцию во время войны хотят в Раде

29 сен 2023, 17:22
999

Законопроект про скасування строків позовної давності за корупційні злочини під час війни зареєстрували у Верховній Раді.


.

До парламенту вже подали проект закону № 10100. Це дозволить покарати винних, навіть якщо вони зараз десь ховаються або якщо про їхні дії дізнаємося у далекому майбутньому. Про це голова парламентської фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді України Давид Арахамія повідомив у Telegram.

За його словами, цей законопроєкт скасує «правки Лозового» про строки досудового розслідування, призначення і проведення експертизи, можливості оскаржувати повідомлення про підозру тощо.

Арахамія зазначив, що чинний закон встановлює строки, в які правоохоронці мають вкластися, розслідуючи справу до повідомлення підозри. А суди закривають провадження, посилаючись на закінчення таких строків.

Якщо хтось мріяв цим скористатися — їх чекає розчарування і тюрма, — стверджує парламентар.

Народний депутат Ярослав Железняк, який є одним з авторів законопроекту № 10100 уточнив, що документ скасовує строки давності притягнення до відповідальності за тяжкі та особливо тяжкі корупційні злочини, вчинені під час повномасштабної війни.

Нагадаємо, у вересні в парламенті зареєстрували проєкт закону про е-реєстр військовозобов’язаних, яким пропонується відкрити для Міноборони доступ до відомостей про всіх військовозобов’язаних громадян України віком від 17 до 60 років у різних державних реєстрах.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров