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Россияне нанесли удар дронами по Винницкой области, есть попадания. Фото:

Россияне нанесли удар дронами по Винницкой области, есть попадания

30 сен 2023, 08:18
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Російська окупаційна армія вночі, 30 вересня завдала ударів з повітря по Вінницькій області.


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На територію регіону залетіли російські дрони-камікадзе «Шахед». Ворожі БПЛА завдали удару місту Калинівка. Про приліт на території громади повідомила Калинівська міська рада. Міський голова Василь Поліщук заявив, що зараз нагальної потреби в евакуації немає, за виключенням безпосереднього місця удару.

Водночас місцевий паблік повідомив про евакуацію мешканців села Сальник, розташованого поруч з Калинівкою.

Голова Вінницька ОВА Сергій Борзов у Telegram повідомив, що в області працювали сили протиповітряної оборони. Також він заявив про влучання в об'єкт інфраструктури.

Нагадаємо, у ніч проти 28 вересня Сили оборони України із 44 «шахедів» знищили 34. Влучання ворожих БПЛА сталося у Кіровоградській області та в Миколаєві.

Источник: Ракурс


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