Росіяни завдали удару дронами по Вінниччині, є влучання. Фото:

https://racurs.ua/ua/n187786-rosiyany-zavdaly-udaru-dronamy-po-vinnychchyni-ie-vluchannya.html

Ракурс

Російська окупаційна армія вночі, 30 вересня завдала ударів з повітря по Вінницькій області.

.

На територію регіону залетіли російські дрони-камікадзе «Шахед». Ворожі БПЛА завдали удару місту Калинівка. Про приліт на території громади повідомила Калинівська міська рада. Міський голова Василь Поліщук заявив, що зараз нагальної потреби в евакуації немає, за виключенням безпосереднього місця удару.

Водночас місцевий паблік повідомив про евакуацію мешканців села Сальник, розташованого поруч з Калинівкою.

Голова Вінницька ОВА Сергій Борзов у Telegram повідомив, що в області працювали сили протиповітряної оборони. Також він заявив про влучання в об'єкт інфраструктури.

Нагадаємо, у ніч проти 28 вересня Сили оборони України із 44 «шахедів» знищили 34. Влучання ворожих БПЛА сталося у Кіровоградській області та в Миколаєві.