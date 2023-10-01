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Жозеп Боррель приехал в Киев. Фото: Боррель в Twitter
Боррель прибыл в Киев и почтил память павших защитников (ФОТО)https://racurs.ua/n187838-borrel-pribyl-v-kiev-i-pochtil-pamyat-pavshih-zaschitnikov-foto.htmlРакурс
Голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель 1 жовтня приїхав до Києва.
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Напередодні дипломат побував в Одесі. В столиці він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та міністром оборони Рустемом Умєровим. Про це він повідомив у Twitter.
Разом із Зеленським Боррель взяв участь у вшануванні пам’яті загиблих захисників. Також він висловив підтримку тим бійцям, які зараз захищають Україну від російських окупантів та борються за спільні європейські цінності.
Представники української влади обговорили з Боррелем безперервну військову допомогу ЄС. Дипломат зазначив, що Україна потребує більше можливостей і потребує їх швидше. За його словами, Євросоюз готує довгострокові безпекові зобов’язання для України.
Нагадаємо, у серпні глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель запропонував міністрам оборони країн ЄС найближчими місяцями навчити на додаток до колишніх планів ще 10 тис. українських солдатів.
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