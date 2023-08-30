Боррель пропонує Євросоюзу навчити додатково 10 тис. українських солдатів

https://racurs.ua/ua/n186728-borrel-proponuie-ievrosouzu-navchyty-dodatkovo-10-tys-ukrayinskyh-soldativ.html

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Глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель запропонував міністрам оборони країн ЄС найближчими місяцями навчити на додаток до колишніх планів ще 10 тис. українських солдатів.

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Боррель сказав у середу, 30 серпня, після неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС, що програму EU Military Assistance Mission, за якою країни ЄС мали до нового року навчити 30 тис. українських військових, буде виконано вже до кінця жовтня. Наразі навчання пройшли вже 25 тис. українців.

Ви знаєте, я завжди говорю, що нам потрібно робити більше і швидше […] Я і зараз думаю, що нам потрібно робити більше і швидше, і я запропонував міністрам підвищити завдання цієї місії до 40 тис. навчених українських солдатів у найближчі місяці, — цитує Борреля прес-служба його відомства.

Він вважає, що важливо також подумати про потреби української армії, що змінюються, і працювати не лише над кількістю, а й над якістю.

Українцям потрібне спеціалізоване навчання для груп меншого розміру та для командного складу, — додав глава зовнішньополітичної служби Євросоюзу.

Боррель також повідомив, що він запропонував до уваги міністрів оборони п’ятирічний план програми військової допомоги Євросоюзу Україні, який лідери країн ЄС у принципі схвалили на саміті у червні. Боррель пропонує, щоб у рамках цього плану ЄС зарезервував на військову допомогу Україні у 2024−2027 роках по 5 млрд євро щороку.