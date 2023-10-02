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Рашисты снова атаковали «шахедами» Украину, фото: «Слово и Дело»
Четыре дрона сбили силы ПВО на юге Украины, но есть попадания — ОК «Юг»https://racurs.ua/n187847-chetyre-drona-sbili-sily-pvo-na-uge-ukrainy-no-est-popadaniya-ok-ug.htmlРакурс
росія в ніч на сьогодні, 2 жовтня, знову атакувала Україну дронами-камікадзе та керованими авіабомбами.
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Про це в ефірі національно телемарафону розповіла речниця оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк, повідомляє видання «Українська правда».
Зазначається, що цієї ночі ворог застосовував і дронові атаки, і тактичну авіацію:
- вночі рашисти застосували 18 керованих авіабомб — удару знову спрямували на цивільну інфраструктуру та житлові райони. В результаті пошкоджено лікарню й об'єкти кричної інфраструктури;
- дрони запускали з південно-східного напрямку, з Азовського узбережжя. Три дрони знищено на Криворіжжі, ще один на Херсонщині. Однак є і влучання — в одне з промислових підприємств, завод сільськогосподарського підприємства.
Гуменюк зазначає, що цього разу рашисти спрямували дрони не зовсім звичним маршрутом. Дронова атака була не дуже масована − ймовірно, окупанти хотіли розвідати, де стоїть ППО.
У прес-службі Херсонської ОВА зазначають, що сьогодні 05.00 рашисти також обстріляли середмістя Херсона — на місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці. Інформація про руйнування встановлюється.
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