Рашисти знову атакували «шахедами» Україну, фото: «Слово і Діло»

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росія в ніч на сьогодні, 2 жовтня, знову атакувала Україну дронами-камікадзе та керованими авіабомбами.

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Про це в ефірі національно телемарафону розповіла речниця оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк, повідомляє видання «Українська правда».

Зазначається, що цієї ночі ворог застосовував і дронові атаки, і тактичну авіацію:

вночі рашисти застосували 18 керованих авіабомб — удару знову спрямували на цивільну інфраструктуру та житлові райони. В результаті пошкоджено лікарню й об'єкти кричної інфраструктури;

дрони запускали з південно-східного напрямку, з Азовського узбережжя. Три дрони знищено на Криворіжжі, ще один на Херсонщині. Однак є і влучання — в одне з промислових підприємств, завод сільськогосподарського підприємства.

Гуменюк зазначає, що цього разу рашисти спрямували дрони не зовсім звичним маршрутом. Дронова атака була не дуже масована − ймовірно, окупанти хотіли розвідати, де стоїть ППО.

У прес-службі Херсонської ОВА зазначають, що сьогодні 05.00 рашисти також обстріляли середмістя Херсона — на місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці. Інформація про руйнування встановлюється.