Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти знову атакували «шахедами» Україну, фото: «Слово і Діло»

Чотири дрони збили сили ППО на півдні України, але є влучання — ОК «Південь»

2 жов 2023, 08:26
999

росія в ніч на сьогодні, 2 жовтня, знову атакувала Україну дронами-камікадзе та керованими авіабомбами.


.

Про це в ефірі національно телемарафону розповіла речниця оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк, повідомляє видання «Українська правда».

Зазначається, що цієї ночі ворог застосовував і дронові атаки, і тактичну авіацію:

  • вночі рашисти застосували 18 керованих авіабомб — удару знову спрямували на цивільну інфраструктуру та житлові райони. В результаті пошкоджено лікарню й об'єкти кричної інфраструктури;
  • дрони запускали з південно-східного напрямку, з Азовського узбережжя. Три дрони знищено на Криворіжжі, ще один на Херсонщині. Однак є і влучання — в одне з промислових підприємств, завод сільськогосподарського підприємства.

Гуменюк зазначає, що цього разу рашисти спрямували дрони не зовсім звичним маршрутом. Дронова атака була не дуже масована − ймовірно, окупанти хотіли розвідати, де стоїть ППО.

У прес-службі Херсонської ОВА зазначають, що сьогодні 05.00 рашисти також обстріляли середмістя Херсона — на місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці. Інформація про руйнування встановлюється.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів