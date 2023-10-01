Рашисти активно застосовують безпілотники, фото: ZN.ua

https://racurs.ua/ua/n187828-rashysty-udoskonaluut-shahedy-dlya-zahystu-vid-reb-povitryani-syly.html

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Дрони-камікадзе типу «Шахед», які рф застосує для ударів по Україні, є непростою і малопомітною ціллю для сил протиповітряної оборони. Крім того, ворог удосконалює їх на предмет захисту від засобів РЕБ.

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Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє агентство «Укрінформ».

Ціль сама по собі непроста, малопомітна, малорозмірна, швидкість невисока. Маленька швидкість — це проблема, щоб виявляти її чи то винищувачем, чи іншими системами, — наголосив Ігнат.

Також він зазначив, що навіть якщо «Шахед», зазнавши впливу засобів радіоелектронної боротьби, на певний час втрачає зв’язок із супутником, він може його поновити, вийшовши із зони дії РЕБ.

Ігнат наголошує - «Шахеди» є високоточною зброєю, летять далеко і б’ють точно. Крім того, росія може по-різному запускати їх, щоб максимально розосередити увагу сил ППО. Наприклад, одна група може летіти по колу, інша — напряму, й таким чином об'єкт атакується з кількох сторін одночасно.

Джерело: «Укрінформ»