Дроны будут доминировать над ракетами в российских атаках на Украину в ближайшее время — Игнатhttps://racurs.ua/n187853-drony-budut-dominirovat-nad-raketami-v-rossiyskih-atakah-na-ukrainu-v-blijayshee-vremya-ignat.htmlРакурс
росія все більше застосовує ударні безпілотники і найближчим часом вони переважатимуть над ракетами в атаках по території України.
Тож Україні потрібно більше засобів, які будуть раціонально використовуватися проти цих БПЛА. Про це в ефірі національного телемарафону попередив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє агентство «РБК-Україна».
Є всі ознаки того, що будуть саме ударні безпілотники більше домінувати в атаках. Тому і нам потрібно робити висновки та готуватися до цього, — зазначив Ігнат.
У зв’язку з цим Україні необхідно збільшувати кількість засобів ППО, наголошує Ігнат.
Розумієте, скільки засобів ураження Україна витрачає на ракети, БПЛА розвідувального типу й ударні БПЛА? Якщо ворог збільшуватиме кількість ударних дронів, безумовно, нам потрібно збільшувати кількість засобів, — зазначив він.
За його словами, кількість засобів ППО Україна може збільшувати лише завдяки західним партнерам, тому триває постійна робота з союзниками у форматі «Рамштайн».
Джерело: «РБК-Україна»