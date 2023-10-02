Рашисти активно застосовують дрони для завдання ударів по Україні, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n187853-drony-dominuvatymut-nad-raketamy-v-rosiyskyh-atakah-na-ukrayinu-nayblyjchym-chasom-ignat.html

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росія все більше застосовує ударні безпілотники і найближчим часом вони переважатимуть над ракетами в атаках по території України.

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Тож Україні потрібно більше засобів, які будуть раціонально використовуватися проти цих БПЛА. Про це в ефірі національного телемарафону попередив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Є всі ознаки того, що будуть саме ударні безпілотники більше домінувати в атаках. Тому і нам потрібно робити висновки та готуватися до цього, — зазначив Ігнат.

У зв’язку з цим Україні необхідно збільшувати кількість засобів ППО, наголошує Ігнат.

Розумієте, скільки засобів ураження Україна витрачає на ракети, БПЛА розвідувального типу й ударні БПЛА? Якщо ворог збільшуватиме кількість ударних дронів, безумовно, нам потрібно збільшувати кількість засобів, — зазначив він.

За його словами, кількість засобів ППО Україна може збільшувати лише завдяки західним партнерам, тому триває постійна робота з союзниками у форматі «Рамштайн».

Джерело: «РБК-Україна»