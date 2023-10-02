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Последствия российских обстрелов Херсона, фото: Игорь Клименко
Рашисты обстреливают Херсон артиллерией, под огонь попала машина патрульных (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n187855-rashisty-obstrelivaut-herson-artilleriey-pod-ogon-popala-mashina-patrulnyh-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 2 жовтня, знову з артилерії обстрілюють Херсон.
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Так, Близько 10.00 ворог обстріляв транспортне підприємство. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Також під обстріли потрапили житлові квартали міста.
За інформацією Прокудіна, внаслідок обстрілу міста поранення отримали четверо людей, двоє з них перебувають у тяжкому стані.
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у своєму Telegram-каналі розповів деталі про постраждалих:
- під вогонь потрапило авто патрульної поліції. Удар був такої сили, що пробило броню. Постраждали двоє поліцейських. Вони госпіталізовані, один із патрульних у вкрай тяжкому стані;
- під час ранкового обстрілу спецпризначенцям КОРДу вдалося під триваючим вибухами врятувати цивільного, якому відірвало ногу. Постраждалого передали лікарям, його стан критичний;
- у четвертого постраждалого травми нетяжкі, він отримує допомогу лікарів.
Щодня Херсон обстрілюють. Щодня поліція та рятувальники поряд з людьми. Ціною власного здоров’я та подекуди життя, — наголосив міністр.
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