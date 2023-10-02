Последствия российских обстрелов Херсона, фото: Игорь Клименко

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Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 2 жовтня, знову з артилерії обстрілюють Херсон.

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Так, Близько 10.00 ворог обстріляв транспортне підприємство. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Також під обстріли потрапили житлові квартали міста.

За інформацією Прокудіна, внаслідок обстрілу міста поранення отримали четверо людей, двоє з них перебувають у тяжкому стані.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у своєму Telegram-каналі розповів деталі про постраждалих:

під вогонь потрапило авто патрульної поліції. Удар був такої сили, що пробило броню. Постраждали двоє поліцейських. Вони госпіталізовані, один із патрульних у вкрай тяжкому стані;

під час ранкового обстрілу спецпризначенцям КОРДу вдалося під триваючим вибухами врятувати цивільного, якому відірвало ногу. Постраждалого передали лікарям, його стан критичний;

у четвертого постраждалого травми нетяжкі, він отримує допомогу лікарів.