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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Херсона, фото: Ігор Клименко

Рашисти обстрілюють Херсон артилерією, під вогонь потрапило авто патрульних (ФОТО, ВІДЕО)

2 жов 2023, 12:34
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Російські загарбники сьогодні, 2 жовтня, знову з артилерії обстрілюють Херсон.


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Так, Близько 10.00 ворог обстріляв транспортне підприємство. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Також під обстріли потрапили житлові квартали міста.

За інформацією Прокудіна, внаслідок обстрілу міста поранення отримали четверо людей, двоє з них перебувають у тяжкому стані.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у своєму Telegram-каналі розповів деталі про постраждалих:

  • під вогонь потрапило авто патрульної поліції. Удар був такої сили, що пробило броню. Постраждали двоє поліцейських. Вони госпіталізовані, один із патрульних у вкрай тяжкому стані;
  • під час ранкового обстрілу спецпризначенцям КОРДу вдалося під триваючим вибухами врятувати цивільного, якому відірвало ногу. Постраждалого передали лікарям, його стан критичний;
  • у четвертого постраждалого травми нетяжкі, він отримує допомогу лікарів.

Щодня Херсон обстрілюють. Щодня поліція та рятувальники поряд з людьми. Ціною власного здоров’я та подекуди життя, — наголосив міністр.

Наслідки російського обстрілу Херсона, фото: Ігор Клименко

Джерело: Ракурс


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