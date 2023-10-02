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Росіяни знову завдали ракетний удар по Харківщині, фото: ArmyInform
Рашисти вдарили ракетами С-300 по Харківщині — влучання за межами облцентруhttps://racurs.ua/ua/n187852-rashysty-vdaryly-raketamy-s-300-po-harkivschyni-vluchennya-za-mejamy-oblcentru.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 2 жовтня, завдали ракетних ударів по Харківщині з ракет С-300.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Окупанти завдали щонайменше 5 ударів за межами міста Харків, зафіксовано влучання ракет С-300, — зазначив чиновник. — За попередньою інформацією, постраждалих немає. Профільні служби працюють на місцях влучань.
Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник («Марсель») у своєму Telegram-каналі повідомив, що пуски ракет здійснювалися з російського Бєлгорода.
Сьогодні о дев’ятій годині ранку Повітряні сили опублікували попередження про загрозу застосування рашистами балістичного озброєння. Невдовзі після цього Синєгубов повідомив про завдання ворогом ударів по області.
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