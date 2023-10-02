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Ракурс
Росіяни знову завдали ракетний удар по Харківщині, фото: ArmyInform

Рашисти вдарили ракетами С-300 по Харківщині — влучання за межами облцентру

2 жов 2023, 10:59
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Російські загарбники сьогодні, 2 жовтня, завдали ракетних ударів по Харківщині з ракет С-300.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти завдали щонайменше 5 ударів за межами міста Харків, зафіксовано влучання ракет С-300, — зазначив чиновник. — За попередньою інформацією, постраждалих немає. Профільні служби працюють на місцях влучань.

Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник («Марсель») у своєму Telegram-каналі повідомив, що пуски ракет здійснювалися з російського Бєлгорода.

Сьогодні о дев’ятій годині ранку Повітряні сили опублікували попередження про загрозу застосування рашистами балістичного озброєння. Невдовзі після цього Синєгубов повідомив про завдання ворогом ударів по області.

Джерело: Ракурс


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