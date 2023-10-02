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Ракурс
Уничтожение вражеского блиндажа, скриншот видео

Нацгвардейцы одним выстрелом уничтожили блиндаж врага (ВИДЕО)

2 окт 2023, 14:26
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Військові Нацгвардії з одного пострілу знищили бліндаж окупантів.


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Відповідне відео сьогодні, 2 лютого, опубліковане у Telegram-каналі Нацгвардії.

Точне знищення бліндажа противника спецпризначенцями 5 загону Центру спеціального призначення «Омега» НГУ, — вказано в повідомленні.

На відео можна побачити, як український військовий робить влучний постріл із гранатомета, після чого ворожий бліндаж спалахує.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.

Источник: Ракурс


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