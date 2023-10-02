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Знищення ворожого бліндажа, скріншот відео
Нацгвардійці одним пострілом знищили бліндаж ворога (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n187859-nacgvardiyci-odnym-postrilom-znyschyly-blindaj-voroga-video.htmlРакурс
Військові Нацгвардії з одного пострілу знищили бліндаж окупантів.
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Відповідне відео сьогодні, 2 лютого, опубліковане у Telegram-каналі Нацгвардії.
Точне знищення бліндажа противника спецпризначенцями 5 загону Центру спеціального призначення «Омега» НГУ, — вказано в повідомленні.
На відео можна побачити, як український військовий робить влучний постріл із гранатомета, після чого ворожий бліндаж спалахує.
Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.
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