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Украинский военный пожаловался шефу российского "Уралвагонзавода" на проблемы с трофейным танком Т-72Б3
Украинский военный пожаловался шефу российского «Уралвагонзавода» на проблемы с трофейным танком Т-72Б3 (ВИДЕО)https://racurs.ua/n187874-ukrainskiy-voennyy-pojalovalsya-shefu-rossiyskogo-uralvagonzavoda-na-problemy-s-trofeynym-tankom.htmlРакурс
У мережу залили відео, на якому український військовий розповідає керівництву російського «Уралвагонзаводу» про проблеми із трофейним танком Т-72Б3.
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Український танкіст з позивним «Кочевник» зміг зв’язатися із розробниками Т-72Б3 та поскаржився на складнощі з експлуатацією танків.
Ви можете передати тим, хто його збирав у 2021 році, що вони просто чисті муд**ки, — каже наш танкіст російському директору.
Військовий подзвонив спочатку розробнику на ім’я Алєксандр Анатольєвіч, а потім — генеральному директору «Уралвагонзаводу» Андрію Абакумовому. Останній порадив описати всі проблеми детальніше у WhatsApp і пообіцяв обговорити їх із конструкторами танків.
Врешті-решт «Кочевник» зізнався, що ці Т-72Б3 є трофейними — їх українська армія захопила під Ізюмом восени 2022 року.
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