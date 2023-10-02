Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Украинский военный пожаловался шефу российского "Уралвагонзавода" на проблемы с трофейным танком Т-72Б3

Украинский военный пожаловался шефу российского «Уралвагонзавода» на проблемы с трофейным танком Т-72Б3 (ВИДЕО)

2 окт 2023, 19:50
999

У мережу залили відео, на якому український військовий розповідає керівництву російського «Уралвагонзаводу» про проблеми із трофейним танком Т-72Б3.


.

Український танкіст з позивним «Кочевник» зміг зв’язатися із розробниками Т-72Б3 та поскаржився на складнощі з експлуатацією танків.

Ви можете передати тим, хто його збирав у 2021 році, що вони просто чисті муд**ки, — каже наш танкіст російському директору.

Військовий подзвонив спочатку розробнику на ім’я Алєксандр Анатольєвіч, а потім — генеральному директору «Уралвагонзаводу» Андрію Абакумовому. Останній порадив описати всі проблеми детальніше у WhatsApp і пообіцяв обговорити їх із конструкторами танків.

Врешті-решт «Кочевник» зізнався, що ці Т-72Б3 є трофейними — їх українська армія захопила під Ізюмом восени 2022 року.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров