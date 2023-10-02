Український військовий поскаржився шефу російського "Уралвагонзаводу" на проблеми з трофейним танком Т-72Б3

https://racurs.ua/ua/n187874-ukrayinskyy-viyskovyy-poskarjyvsya-shefu-rosiyskogo-uralvagonzavodu-na-problemy-z-trofeynym.html

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У мережу залили відео, на якому український військовий розповідає керівництву російського «Уралвагонзаводу» про проблеми із трофейним танком Т-72Б3.

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Український танкіст з позивним «Кочевник» зміг зв’язатися із розробниками Т-72Б3 та поскаржився на складнощі з експлуатацією танків.

Ви можете передати тим, хто його збирав у 2021 році, що вони просто чисті муд**ки, — каже наш танкіст російському директору.

Військовий подзвонив спочатку розробнику на ім’я Алєксандр Анатольєвіч, а потім — генеральному директору «Уралвагонзаводу» Андрію Абакумовому. Останній порадив описати всі проблеми детальніше у WhatsApp і пообіцяв обговорити їх із конструкторами танків.

Врешті-решт «Кочевник» зізнався, що ці Т-72Б3 є трофейними — їх українська армія захопила під Ізюмом восени 2022 року.