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Наев: Количество мобильных групп ПВО увеличат на севере
Наев: Количество мобильных групп ПВО увеличат на севереhttps://racurs.ua/n187893-naev-kolichestvo-mobilnyh-grupp-pvo-uvelichat-na-severe.htmlРакурс
Командувач Обʼєднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що на півночі країни прагнуть збільшити кількість мобільних вогневих груп для кращої роботи ППО.
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У Північній операційній зоні разом з головами обласних військових адміністрацій вживаються заходи щодо підвищення кількості мобільних вогневих груп. Це необхідно для того, щоб підвищити ефективність системи протиповітряної оборони, — написав Наєв у Facebook.
З його слів, це необхідно для захисту людей та об'єктів енергетичної інфраструктури взимку.
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