Наєв: Кількість мобільних груп ППО збільшать на півночі

https://racurs.ua/ua/n187893-naiev-kilkist-mobilnyh-grup-ppo-zbilshat-na-pivnochi.html

Ракурс

Командувач Обʼєднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що на півночі країни прагнуть збільшити кількість мобільних вогневих груп для кращої роботи ППО.

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У Північній операційній зоні разом з головами обласних військових адміністрацій вживаються заходи щодо підвищення кількості мобільних вогневих груп. Це необхідно для того, щоб підвищити ефективність системи протиповітряної оборони, — написав Наєв у Facebook.

З його слів, це необхідно для захисту людей та об'єктів енергетичної інфраструктури взимку.