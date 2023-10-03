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Ракурс
Наєв: Кількість мобільних груп ППО збільшать на півночі

Наєв: Кількість мобільних груп ППО збільшать на півночі

3 жов 2023, 11:58
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Командувач Обʼєднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що на півночі країни прагнуть збільшити кількість мобільних вогневих груп для кращої роботи ППО.


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У Північній операційній зоні разом з головами обласних військових адміністрацій вживаються заходи щодо підвищення кількості мобільних вогневих груп. Це необхідно для того, щоб підвищити ефективність системи протиповітряної оборони, — написав Наєв у Facebook.

З його слів, це необхідно для захисту людей та об'єктів енергетичної інфраструктури взимку.

Джерело: Ракурс


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