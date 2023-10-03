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В Ростове горел большой склад с формой для оккупантов
В Ростове горел большой склад с формой для оккупантов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n187898-v-rostove-gorel-bolshoy-sklad-s-formoy-dlya-okkupantov-video.htmlРакурс
У російському Ростові-на-Дону сталася велика пожежа на території складських приміщень. Вогонь гасили впродовж кількох годин. У соцмережах повідомляли, що йдеться про склад, де зберігалася партія одягу для окупантів.
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Пожежа на складі в Ростові-на-Дону. Загорілися металева будівля і піддони на відкритому майданчику. Площа пожежі склала 500 кв. м, — заявили в російському МНС.
Інформація про пожежу надійшла о ввечері 2 жовтня, до гасіння залучалися 24 одиниці техніки.
Телеграм-канал «Скрепачъ», в описі якого зазначено, що він «за вільну росію без путіна», взяв на себе відповідальність за пожежу і заявив, що згоріла форма для окупантів.
«Усе горітиме, що приготували для війни. У промзоні на Лівому березі біля Мегамагу на Шосейній знищено запас форми. Далі буде, − пише «Скрепачъ».
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