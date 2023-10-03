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Ракурс
У Ростові горів великий склад з формою для окупантів

У Ростові горів великий склад з формою для окупантів (ВІДЕО)

3 жов 2023, 13:52
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У російському Ростові-на-Дону сталася велика пожежа на території складських приміщень. Вогонь гасили впродовж кількох годин. У соцмережах повідомляли, що йдеться про склад, де зберігалася партія одягу для окупантів.


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Пожежа на складі в Ростові-на-Дону. Загорілися металева будівля і піддони на відкритому майданчику. Площа пожежі склала 500 кв. м, — заявили в російському МНС.

Інформація про пожежу надійшла о ввечері 2 жовтня, до гасіння залучалися 24 одиниці техніки.

Телеграм-канал «Скрепачъ», в описі якого зазначено, що він «за вільну росію без путіна», взяв на себе відповідальність за пожежу і заявив, що згоріла форма для окупантів.

«Усе горітиме, що приготували для війни. У промзоні на Лівому березі біля Мегамагу на Шосейній знищено запас форми. Далі буде, − пише «Скрепачъ».

Джерело: Ракурс


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