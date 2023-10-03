Европарламент поддержал создание Украинского фонда на 50 млрд. евро. Фото:

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Перегляд бюджету Європейського Союзу на 2021−2027 роки схвалив Європейський парламент.

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За поправки про середньостроковий перегляд багаторічної фінансової програми на 2021−2027 роки проголосували 393 парламентарі. Проти голосували 136 депутатів, а 92 — утрималися. Перегляд бюджету хочуть сфокусувати на чисельних наслідках збройної агресії рф проти України, на зміцненні відкритої стратегічної автономії та суверенітету ЄС та на наданні Євросоюзу адекватної гнучкості для відповіді на кризи.

За словами євродепутата від Польщі Яна Ольбрихта, Європейський парламент хоче стабілізувати ситуацію в Україні за допомогою нової програми у розмірі 50 млрд євро. Водночас депутати хочуть зміцнити й економіку Євросоюзу.

Ми зміцнюємо бюджет, поповнюючи його на потреби міграції та забезпечуючи гнучкість у реагуванні на кризові ситуації, — наголосив він.

Нагадаємо, видання Financial Times з посиланням на поінформовані джерела повідомило, що Європейська комісія має намір розморозити виділення Угорщини траншу на суму 13 млрд євро до листопада 2023 року у пошуках підтримки України.