Єврокомісія розблокує 13 млрд євро для Угорщини у пошуках підтримки України — FT

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Європейська комісія має намір розморозити виділення Угорщини траншу на суму 13 млрд євро до листопада 2023 року у пошуках підтримки України.

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Про це повідомляє Financial Times з посиланням на поінформовані джерела.

Раніше Брюссель заморозив цю суму через позицію Будапешта щодо блокування допомоги Києву. Таким чином Єврокомісія прагнула домогтися зміни позиції угорського уряду щодо фіндопомоги Україні.

Якщо заморожені ще торік у грудні кошти будуть розблоковані, це стане перемогою скандального проросійського прем'єра Віктора Орбана, який пообіцяв блокувати будь-яке збільшення бюджету ЄС доти, доки Угорщина не отримає доступ до нього. Виділення коштів Будапешту частково зумовлене бажанням заручитися підтримкою Орбана щодо збільшення бюджету. Торік ЄС заморозив 22 млрд євро з фондів згуртування, виділених Угорщині. Це відбулось після того, як Брюссель вирішив, що Угорщина не дотримується правил захисту прав людини і верховенства права. У травні Угорщина провела судову реформу у відповідь на вимоги Брюсселя, що дозволило б ЄК розблокувати 13 млрд євро.

Єврокомісія запропонувала збільшити спільний бюджет ЄС на 66 млрд євро для покриття зростаючих витрат. Частина з них піде на програму фінансової підтримки Києва у розмірі 50 млрд євро, передбачену на наступні чотири роки.