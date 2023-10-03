Российская авиация атаковала поселок в Херсонской области. Фото:

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Російські окупанти завдали авіаудару по Антонівці Херсонської області.

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У вівторок, 3 жовтня, селище атакувала ворожа авіація. Влада попереджала про ракетні удари та пуски керованих авіабомб. Внаслідок російського обстрілу Антонівки постраждали восьмеро людей, є руйнування. Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

За його інформацією, смертельні поранення отримав 69-річний чоловік, який на момент ворожого удару знаходився у гаражі. Травмовано троє жінок п’ятеро жінок 28, 48, 65, 71 та 77 років та 63-річний та 77-річний чоловіки. Усім потерпілим медичну допомогу надали на місці, від госпіталізації вони відмовилися.

Нагадаємо, 2 жовтня ворог з артилерії обстрілював Херсон, снаряди падали на території транспортного підприємства та в житлових кварталах міста. Внаслідок обстрілу міста поранення отримали четверо людей, двоє з них перебувають у тяжкому стані. Зокрема, під вогонь потрапило авто патрульної поліції.