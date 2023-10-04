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Ракурс
Десант в Крыму – ГУР показало видео спецоперации

Десант в Крыму — ГУР показало видео спецоперации

4 окт 2023, 14:10
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Головне управління розвідки Міноборони показало відео спецоперації з десантування підрозділу в тимчасово окупований Крим. Операція відбувалася вночі.


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Бійці «Стугни» та «Братства» у складі спецпідрозділу ГУР десантувалися на території Кримського півострова та нанесли вогневе ураження окупантам.

На відео видно, що спецпризначенці висадилися на берег з човнів.

Источник: Ракурс


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