Десант у Криму - ГУР показало відео спецоперації

https://racurs.ua/ua/n187937-desant-u-krymu-gur-pokazalo-video-specoperaciyi.html

Ракурс

Головне управління розвідки Міноборони показало відео спецоперації з десантування підрозділу в тимчасово окупований Крим. Операція відбувалася вночі.

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Бійці «Стугни» та «Братства» у складі спецпідрозділу ГУР десантувалися на території Кримського півострова та нанесли вогневе ураження окупантам.

На відео видно, що спецпризначенці висадилися на берег з човнів.