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Ракурс
Уничтожение российской пушки, скриншот видео

«Демилитаризацию» замаскированной российской пушки показала ГПСУ (ВИДЕО)

4 окт 2023, 19:29
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Процес «демілітаризації» російської гармати на Куп’янському напрямку показала прес-служба Держприкордонслужби.


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Відповідне відео сьогодні, 4 жовтня, опубліковане на Фейсбук-сторінці відомства.

Аеророзвідка «Сталевого кордону» FPV-дроном знищила замасковану російську 100-мм протитанкову гармату МТ-12 «Рапіра», — вказано в описі відео.

На опублікованому відеозаписі можна побачити, як по виявленій з повітря російській гарматі завдається влучний удар FPV-дроном, після чого лунає вибух.

Источник: Ракурс


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