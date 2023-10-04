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Процес «демілітаризації» російської гармати на Куп’янському напрямку показала прес-служба Держприкордонслужби.
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Відповідне відео сьогодні, 4 жовтня, опубліковане на Фейсбук-сторінці відомства.
Аеророзвідка «Сталевого кордону» FPV-дроном знищила замасковану російську 100-мм протитанкову гармату МТ-12 «Рапіра», — вказано в описі відео.
На опублікованому відеозаписі можна побачити, як по виявленій з повітря російській гарматі завдається влучний удар FPV-дроном, після чого лунає вибух.
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