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Александр Лысенко, фото: «Новинарня»

Мэру Сум избрали меру пресечения

4 окт 2023, 21:34
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Міському голові Сум Олександру Лисенку Вищий антикорупційний суд України сьогодні, 4 жовтня, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 2 грудня із можливістю внесення застави в розмірі 3 млн грн.


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Про це повідомляє видання «Суспільне».

В разі внесення застави, на Лисенка поширюватимуться такі обмеження:

  • прибувати за першою вимогою;
  • не залишати місто без дозволу;
  • повідомляти прокурора про зміну місця проживання;
  • заборонено спілкуватися з депутатами Сумської міськради.
  • Засідання щодо арешту майна Лисенка проведуть в іншу дату.

Лисенка та директора департаменту інфраструктури Сум Олександра Журбу НАБУ і САП спільно з СБУ затримали ввечері 2 жовтня. За інформацією слідства, вони вимагали 2 млн 130 тис. грн з місцевої компанії, яка займалася вивезенням сміття.

У правоохоронних органах заявили, що затримання відбулося «на гарячому» — під час отримання фігурантами частини хабаря в розмірі 1,4 млн грн. 3 жовтня стало відомо, що Лисенко та Журба отримали підозру за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу.

У коментарі журналістам Лисенко запевнив, що під час обшуків, у нього не було ніяких коштів:

Неправомірної вигоди я не вимагав ні від кого. І сьогодні те, що слухалось у суді, аргументацію я свою надав. Мені кошти не пропонували і я їх не отримував. Цих грошей я не бачив, не отримував і поруч з ними не знаходився. З фото можна подумати, що я був поруч з тією машиною, де були гроші. Але це не відповідає дійсності.

Також він повідомив, що сторона обвинувачення просила визначити заставу в розмірі 10 млн грн.

Джерело: «Суспільне»


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