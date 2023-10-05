Правительство назначило трех новых заместителей главы Минобороны. Фото: УП

https://racurs.ua/n187962-kabmin-naznachil-treh-novyh-zamestiteley-ministra-oborony.html

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Міністр оборони України Рустем Умєров отримав нових заступників.

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Кабінет міністрів призначив на ці посади Івана Гаврилюка, Станіслава Гайдера та Дмитра Кліменкова. Відповідне рішення було ухвалене у четвер, 5 жовтня. Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.

Щодо Івана Гаврилюка відомо, що раніше він був керівником Головного управління логістики Збройних сил України. Має звання генерал-лейтенанта.

Станіслав Гайдер обіймав посаду керівника цифрової трансформації Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Дмитро Кліменков раніше був комерційним директором АТ «Укртрансгаз» та директором з інфраструктури та логістики МАУ.

Нагадаємо, 6 вересня Верховна Рада України голосами 338 депутатів підтримала кандидатуру Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України. На початку осені президент України Зеленський офіційно анонсував відставку очільника Міноборони Олексія Резнікова та заміну його на Умєрова.