Кабмін отримав нового міністра оборони

https://racurs.ua/ua/n186952-kabmin-otrymav-novogo-ministra-oborony.html

Ракурс

Рада 6 вересня проголосувала за Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України.

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Про це повідомили у своїх соцмережах декілька нардепів.

Рада проголосувала за нового міністра. За — 338 депутатів.

Під час презентації і обговорення кандидатури Умерова президент Володимира Зеленського цього разу не було, хоч попередніх міністрів він представляв особисто.

На початку вересня Зеленський офіційно анонсував відставку міністра оборони Олексія Резнікова та заміну його на Умєрова. Сам Резніков зранку 4 вересня написав заяву про відставку та направив її на розгляд парламенту. Його прохання задовольнили 5 вересня.

Одним із головних своїх досягнень на посаді міністра оборони України Рєзніков називав зміну парадигми мислення західних партнерів Києва.

Що відомо про Умєрова

Киримли Умєрову 41 рік, він народився у Самарканді в роджині вихідців з Криму (Алушта). У велику політику він прийшов у 2019 році, коли партія «Голос» увійшла до Верховної Ради. У 2020 році розпочав парламентські слухання щодо деокупації та реінтеграції Криму.

Після початку повномасштабного вторгнення Умєров брав участь у перемовинах щодо обміну полонених. Так за його допомоги вдалось повернути, зокрема й оборонців «Азовсталі». Фонд держмайна під його керівництвом отримав майже 4 млрд грн від продажу об‘єктів.

Економіст за освітою, працював у телекомунікаційному та інвестиційному бізнесі, паралельно — був діячем Меджлісу кримськотатарського народу, асистентом його лідера Мустафи Джемілєва з питань правозахисту та міжнародної діяльності.

Після російського вторгнення Умєров увійшов до української делегації на переговорах з рф і, за інформацією західних ЗМІ, міг бути отруєний на тих переговорах.

Потім займався обмінами полоненими: це він літав до Саудівської Аравії під час складного обміну восени минулого року. Літав він туди вже в ранзі глави Фонду держмайна України — на цю посаду його призначили у вересні 2022 року.

Al Arabia News називає його першим в історії мусульманином від кримських татар на цій посаді. Західна преса також відзначає роль Умєрова в дипломатичних перемовинах, а серед його переваг вважають вільне володіння турецькою мовою.