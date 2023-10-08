Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне нанесли ракетный удар по Константиновке, фото: Донецкая областная прокуратура

Рашисты ударили «Искандером» по Константиновке, есть раненые (ФОТО)

8 окт 2023, 11:31
999

Російські загарбники сьогодні, 8 жовтня, вранці крилатою ракетою «Іскандер» завдали удару по Костянтинівці на Донеччині.


.

В результаті поранено чотирьох людей, серед них дитина, повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Зазначається, що удару було завдано о 6.25, російські війська поцілили по житловій забудові.

Від вибуху постраждали четверо мешканців — дев’ятирічна дівчинка, її 44-річна матір, жінка 64 років та 41-річний син.

У поранених діагностовано забої, осколкові ураження та струс головного мозку.

На момент атаки люди перебували у власних приватних будинках, неподалік яких влучила російська ракета. Парамедики на місці надали їм першу медичну допомогу та доставили до лікарні, — зазначають у прокуратурі.

Крім того, пошкоджено:

  • 10 багатоповерхових житлових будинків;
  • 19 приватних домоволодінь;
  • легковий автомобіль;
  • котельню;
  • газопровід;
  • лінію електромережі.

Росіяни завдали ракетного удару по Костянтинівці, фото: Донецька обласна прокуратура

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров