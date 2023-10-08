Рашисты ударили «Искандером» по Константиновке, есть раненые (ФОТО)https://racurs.ua/n188068-rashisty-udarili-iskanderom-po-konstantinovke-est-ranenye-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 8 жовтня, вранці крилатою ракетою «Іскандер» завдали удару по Костянтинівці на Донеччині.
В результаті поранено чотирьох людей, серед них дитина, повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.
Зазначається, що удару було завдано о 6.25, російські війська поцілили по житловій забудові.
Від вибуху постраждали четверо мешканців — дев’ятирічна дівчинка, її 44-річна матір, жінка 64 років та 41-річний син.
У поранених діагностовано забої, осколкові ураження та струс головного мозку.
На момент атаки люди перебували у власних приватних будинках, неподалік яких влучила російська ракета. Парамедики на місці надали їм першу медичну допомогу та доставили до лікарні, — зазначають у прокуратурі.
Крім того, пошкоджено:
- 10 багатоповерхових житлових будинків;
- 19 приватних домоволодінь;
- легковий автомобіль;
- котельню;
- газопровід;
- лінію електромережі.