Росіяни завдали ракетного удару по Костянтинівці, фото: Донецька обласна прокуратура

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Російські загарбники сьогодні, 8 жовтня, вранці крилатою ракетою «Іскандер» завдали удару по Костянтинівці на Донеччині.

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В результаті поранено чотирьох людей, серед них дитина, повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Зазначається, що удару було завдано о 6.25, російські війська поцілили по житловій забудові.

Від вибуху постраждали четверо мешканців — дев’ятирічна дівчинка, її 44-річна матір, жінка 64 років та 41-річний син.

У поранених діагностовано забої, осколкові ураження та струс головного мозку.

На момент атаки люди перебували у власних приватних будинках, неподалік яких влучила російська ракета. Парамедики на місці надали їм першу медичну допомогу та доставили до лікарні, — зазначають у прокуратурі.

Крім того, пошкоджено: