Українські військові 38-ї окремої бригади морської піхоти в результаті атак двох дронів-камікадзе знищили російську САУ 2С19 «МСТА-С».

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Відповідне відео у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов.

Для знищення ворожої артилерійської техніки іноді одного FPV-дрона недостатньо. На жаль, так буває, що після ураження (особливо в тилу ворога), у противника з’являється можливість відновлення техніки після евакуації, — зазначив Бутусов, додавши, що після атаки одразу двома дронами шансів на відновлення САУ в ворога вже не буде.