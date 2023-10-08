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Ракурс
Знищення російської бронетехніки, скріншот відео

Два дрони-камікадзе знищили російську САУ «МСТА-С» (ВІДЕО)

8 жов 2023, 12:30
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Українські військові 38-ї окремої бригади морської піхоти в результаті атак двох дронів-камікадзе знищили російську САУ 2С19 «МСТА-С».


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Відповідне відео у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов.

Для знищення ворожої артилерійської техніки іноді одного FPV-дрона недостатньо. На жаль, так буває, що після ураження (особливо в тилу ворога), у противника з’являється можливість відновлення техніки після евакуації, — зазначив Бутусов, додавши, що після атаки одразу двома дронами шансів на відновлення САУ в ворога вже не буде.

Джерело: Ракурс


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