Украинский кот «навел» удар по тайнику рашистов, скриншот видео

https://racurs.ua/n188072-kot-navel-udar-po-tayniku-okkupantov-video.html

Ракурс

Оперативне командування «Захід» на своїй Фейсбук-сторінці опублікувало відео, котре показує, як український кіт «наводить» удар по схованці російських окупантів.

.

На відео можна побачити, як кіт з’являється на даху споруди, котра потрапляє в поле зору аеророзвідки, а при наближенні удару тікає.