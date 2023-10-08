Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Украинский кот «навел» удар по тайнику рашистов, скриншот видео
Кот «навел» удар по тайнику оккупантов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n188072-kot-navel-udar-po-tayniku-okkupantov-video.htmlРакурс
Оперативне командування «Захід» на своїй Фейсбук-сторінці опублікувало відео, котре показує, як український кіт «наводить» удар по схованці російських окупантів.
.
На відео можна побачити, як кіт з’являється на даху споруди, котра потрапляє в поле зору аеророзвідки, а при наближенні удару тікає.
Жоден кіт не постраждав, — наголошується в описі відео.
Как оформить наследство. Энциклопедия от нотариуса Виктории Деревянко
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...