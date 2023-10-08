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Український кіт «навів» удар по схованці рашистів, скріншот відео
Кіт «навів» удар по схованці окупантів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n188072-kit-naviv-udar-po-shovanci-okupantiv-video.htmlРакурс
Оперативне командування «Захід» на своїй Фейсбук-сторінці опублікувало відео, котре показує, як український кіт «наводить» удар по схованці російських окупантів.
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На відео можна побачити, як кіт з’являється на даху споруди, котра потрапляє в поле зору аеророзвідки, а при наближенні удару тікає.
Жоден кіт не постраждав, — наголошується в описі відео.
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