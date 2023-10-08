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На сельском кладбище в Грозе появилось несколько десятков новых могил
На сельском кладбище в Грозе появилось несколько десятков новых могил (ФОТО)https://racurs.ua/n188091-na-selskom-kladbische-v-groze-poyavilos-neskolko-desyatkov-novyh-mogil-foto.htmlРакурс
У селищі Гроза на Харківщині поховали перших жертв російського ракетного удару.
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Подружжя Миколи та Тетяни Андросович загинуло 5 жовтня внаслідок ракетного удару по місцевому кафе, де в той час перебувало більш як 60 людей. Поховання інших загиблих будуть відбуватися наступного тижня.
Всього росія вбила у Грозі щонайменше 52 людини. Четверо мешканців, зокрема двоє дітей, досі вважаються зниклими безвісти.
Фото нових могил на цвинтарі у Грозі показало «Радіо Свобода».
Усього у селі проживало близько 300 людей: кожен шостий став жертвою атаки. Правоохоронці не виключають, що ракету умисне навели на будівлю кафе, де місцеві зібралися на поминки за земляком-добровольцем.
На сільському цвинтарі з’явилося кільканадцять нових могил.
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