Ракурсhttps://racurs.ua/
На сільському цвинтарі у Грозі з’явилося кільканадцять нових могил
На сільському цвинтарі у Грозі з’явилося кільканадцять нових могил (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n188091-na-silskomu-cvyntari-u-grozi-z-yavylosya-kilkanadcyat-novyh-mogyl-foto.htmlРакурс
У селищі Гроза на Харківщині поховали перших жертв російського ракетного удару.
.
Подружжя Миколи та Тетяни Андросович загинуло 5 жовтня внаслідок ракетного удару по місцевому кафе, де в той час перебувало більш як 60 людей. Поховання інших загиблих будуть відбуватися наступного тижня.
Всього росія вбила у Грозі щонайменше 52 людини. Четверо мешканців, зокрема двоє дітей, досі вважаються зниклими безвісти.
Фото нових могил на цвинтарі у Грозі показало «Радіо Свобода».
Усього у селі проживало близько 300 людей: кожен шостий став жертвою атаки. Правоохоронці не виключають, що ракету умисне навели на будівлю кафе, де місцеві зібралися на поминки за земляком-добровольцем.
На сільському цвинтарі з’явилося кільканадцять нових могил.
Загрузка...