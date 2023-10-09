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Зеленский до сих пор не подписал исправленный закон о возобновлении е-декларирования
Зеленский до сих пор не подписал исправленный закон о возобновлении е-декларированияhttps://racurs.ua/n188121-zelenskiy-do-sih-por-ne-podpisal-ispravlennyy-zakon-o-vozobnovlenii-e-deklarirovaniya.htmlРакурс
Президент Зеленський ще не підписав виправлений законопроєкт про відновлення е-декларування, який йому було направлено на підпис 26 вересня.
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А мав це зробити до п’ятниці, 6 жовтня.
Про це повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин 9 жовтня.
Після петиції Олександр Ябчанка та накладення вето президента Рада проголосувала «ЗА» відкритий реєстр декларування. Голосування відбулося 20 вересня, а 26 вересня голова ВР направив Закон на підпис президенту. Володимир Зеленський мав підписати Закон упродовж десяти днів, тобто до 6 жовтня, однак він усе ще цього не зробив. Відповідно, проголосований повторно законопроєкт про відновлення е-декларування не набрав чинності, — наголосив Юрчишин.
Він упевнений, що підписання такого важливого закону — це лише питання часу, але в України його зараз немає. Уже в жовтні нас очікують висновки від Європейської комісії щодо виконання Україною рекомендацій.
Що швидше буде підпис президента — тим міцнішою буде наша позиція в перемовинах про вступ до Європейського Союзу, — зазначив депутат.
Рада 20 вересня з другої спроби погодилася відкрити реєстр е-декларацій. Тоді парламент ухвалив закон про е-декларування з урахуванням вето президента Зеленського.
Пропозиції президента передбачають відкриття реєстру у термін не більше 60 днів.
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