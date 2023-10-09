Зеленський досі не підписав виправлений закон про відновлення е-декларування

https://racurs.ua/ua/n188121-zelenskyy-dosi-ne-pidpysav-vypravlenyy-zakon-pro-vidnovlennya-e-deklaruvannya.html

Ракурс

Президент Зеленський ще не підписав виправлений законопроєкт про відновлення е-декларування, який йому було направлено на підпис 26 вересня.

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А мав це зробити до п’ятниці, 6 жовтня.

Про це повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин 9 жовтня.

Після петиції Олександр Ябчанка та накладення вето президента Рада проголосувала «ЗА» відкритий реєстр декларування. Голосування відбулося 20 вересня, а 26 вересня голова ВР направив Закон на підпис президенту. Володимир Зеленський мав підписати Закон упродовж десяти днів, тобто до 6 жовтня, однак він усе ще цього не зробив. Відповідно, проголосований повторно законопроєкт про відновлення е-декларування не набрав чинності, — наголосив Юрчишин.

Він упевнений, що підписання такого важливого закону — це лише питання часу, але в України його зараз немає. Уже в жовтні нас очікують висновки від Європейської комісії щодо виконання Україною рекомендацій.

Що швидше буде підпис президента — тим міцнішою буде наша позиція в перемовинах про вступ до Європейського Союзу, — зазначив депутат.

Рада 20 вересня з другої спроби погодилася відкрити реєстр е-декларацій. Тоді парламент ухвалив закон про е-декларування з урахуванням вето президента Зеленського.

Пропозиції президента передбачають відкриття реєстру у термін не більше 60 днів.