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На Закарпатье произошло землетрясение, его почувствовали и во Львове
На Закарпатье произошло землетрясение, его почувствовали и во Львове (ВИДЕО)https://racurs.ua/n188127-na-zakarpate-proizoshlo-zemletryasenie-ego-pochuvstvovali-i-vo-lvove-video.htmlРакурс
На Закарпатті стався землетрус. Зокрема, в Ужгороді люди відчули поштовхи у своїх помешканнях.
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Епіцентр землетрусу був поруч зі словацьким містечком Гуменне поряд з Ужгородом, повідомляє «Суспільне».
Про те, що в Ужгороді стався землетрус магнітудою 4,5, повідомляє і Google.
Епіцентр землетрусу, який відчувався також у Львівській та Тернопільській областях, — у Словаччині.
Львівʼяни також повідомляють про незначні поштовхи близько 21.35, схожі на землетрус.
Уточнюємо інформацію, — написав у соцмережах міський голова Андрій Садовий.
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