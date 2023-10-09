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Ракурс
На Закарпатье произошло землетрясение, его почувствовали и во Львове

На Закарпатье произошло землетрясение, его почувствовали и во Львове (ВИДЕО)

9 окт 2023, 21:57
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На Закарпатті стався землетрус. Зокрема, в Ужгороді люди відчули поштовхи у своїх помешканнях.


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Епіцентр землетрусу був поруч зі словацьким містечком Гуменне поряд з Ужгородом, повідомляє «Суспільне».

Про те, що в Ужгороді стався землетрус магнітудою 4,5, повідомляє і Google.

Епіцентр землетрусу, який відчувався також у Львівській та Тернопільській областях, — у Словаччині.

Львівʼяни також повідомляють про незначні поштовхи близько 21.35, схожі на землетрус.

Уточнюємо інформацію, — написав у соцмережах міський голова Андрій Садовий.

Источник: Ракурс


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