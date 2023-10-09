Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На Закарпатті стався землетрус, його відчули й у Львові

На Закарпатті стався землетрус, його відчули й у Львові (ВІДЕО)

9 жов 2023, 21:57
999

На Закарпатті стався землетрус. Зокрема, в Ужгороді люди відчули поштовхи у своїх помешканнях.


.

Епіцентр землетрусу був поруч зі словацьким містечком Гуменне поряд з Ужгородом, повідомляє «Суспільне».

Про те, що в Ужгороді стався землетрус магнітудою 4,5, повідомляє і Google.

Епіцентр землетрусу, який відчувався також у Львівській та Тернопільській областях, — у Словаччині.

Львівʼяни також повідомляють про незначні поштовхи близько 21.35, схожі на землетрус.

Уточнюємо інформацію, — написав у соцмережах міський голова Андрій Садовий.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів