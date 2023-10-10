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Агентки ФСБ искали украинскую ПВО и сливали россиянам информацию о родственниках, воюющих в ВСУ
Агентки ФСБ искали украинскую ПВО и сливали россиянам информацию о родственниках, воюющих в ВСУhttps://racurs.ua/n188139-agentki-fsb-iskali-ukrainskuu-pvo-i-slivali-rossiyanam-informaciu-o-rodstvennikah-vouuschih-v-vsu.htmlРакурс
Дві українки стали агентками ФСБ, шукали українську ППО і навіть зливали росіянам інформацію про своїх родичів, які воюють у ЗСУ. Їх СБУ затримала у Запоріжжі. Виявилося, завербовані вони були лише влітку цього року.
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Під час «дружніх розмов» російська агентка записувала на диктофон свої розмови з військовими про тактику дій на полі бою, а потім надсилала росіянам.
Інша обходила прифронтову місцевість та фіксувала місця базування ЗСУ.
За кожне виконане завдання отримували до 6 тис. грн.
Одна із фігуранток намагалась виявити локації зенітно-ракетних комплексів ППО на прифронтовій території області.
Також вона «зливала» до фсб прізвища та номери телефонів своїх родичів — бійців Збройних сил України та їхніх бойових побратимів, які воюють на передовій.
Крім цього, під час «дружніх розмов» російська агентка записувала на диктофон свої розмови з військовими про тактику дій на полі бою, а потім надсилала окупантам відповідні аудіофайли.
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