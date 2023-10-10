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Агентки ФСБ шукали українську ППО і зливали росіянам інформацію про родичів, які воюють у ЗСУ
Агентки ФСБ шукали українську ППО і зливали росіянам інформацію про родичів, які воюють у ЗСУhttps://racurs.ua/ua/n188139-agentky-fsb-shukaly-ukrayinsku-ppo-i-zlyvaly-rosiyanam-informaciu-pro-rodychiv-yaki-vouut-u-zsu.htmlРакурс
Дві українки стали агентками ФСБ, шукали українську ППО і навіть зливали росіянам інформацію про своїх родичів, які воюють у ЗСУ. Їх СБУ затримала у Запоріжжі. Виявилося, завербовані вони були лише влітку цього року.
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Під час «дружніх розмов» російська агентка записувала на диктофон свої розмови з військовими про тактику дій на полі бою, а потім надсилала росіянам.
Інша обходила прифронтову місцевість та фіксувала місця базування ЗСУ.
За кожне виконане завдання отримували до 6 тис. грн.
Одна із фігуранток намагалась виявити локації зенітно-ракетних комплексів ППО на прифронтовій території області.
Також вона «зливала» до фсб прізвища та номери телефонів своїх родичів — бійців Збройних сил України та їхніх бойових побратимів, які воюють на передовій.
Крім цього, під час «дружніх розмов» російська агентка записувала на диктофон свої розмови з військовими про тактику дій на полі бою, а потім надсилала окупантам відповідні аудіофайли.
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