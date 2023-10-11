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Столтенберг: Все члены Альянса согласились, что Украина присоединится к НАТО
Столтенберг: Все члены Альянса согласились, что Украина присоединится к НАТОhttps://racurs.ua/n188181-stoltenberg-vse-chleny-alyansa-soglasilis-chto-ukraina-prisoedinitsya-k-nato.htmlРакурс
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час сьогоднішнього засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» у Брюсселі заявив, що усі члени військово-політичного блоку погодилися, що Україна стане членом Альянсу.
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З його слів, Збройні сили України перевищили всі очікування і відбили 50% території, яка була захоплена країною-терористом росією з лютого 2022 року. Столтенберг додав, росія стала набагато слабшою у військовому плані, економічному та ізольована політично, але немає жодних ознак, що російський диктатор володимир путін відмовився від своїх амбіцій.
Усі члени НАТО погодилися, що Україна стане членом Альянсу, — Столтенберг.
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