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Столтенберг: Усі члени Альянсу погодилися, що Україна приєднається до НАТО

Столтенберг: Усі члени Альянсу погодилися, що Україна приєднається до НАТО

11 жов 2023, 13:52
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час сьогоднішнього засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» у Брюсселі заявив, що усі члени військово-політичного блоку погодилися, що Україна стане членом Альянсу.


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З його слів, Збройні сили України перевищили всі очікування і відбили 50% території, яка була захоплена країною-терористом росією з лютого 2022 року. Столтенберг додав, росія стала набагато слабшою у військовому плані, економічному та ізольована політично, але немає жодних ознак, що російський диктатор володимир путін відмовився від своїх амбіцій.

Усі члени НАТО погодилися, що Україна стане членом Альянсу, — Столтенберг.

Джерело: Ракурс


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