Столтенберг: Усі члени Альянсу погодилися, що Україна приєднається до НАТО

https://racurs.ua/ua/n188181-stoltenberg-usi-chleny-alyansu-pogodylysya-scho-ukrayina-pryiednaietsya-do-nato.html

Ракурс

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час сьогоднішнього засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» у Брюсселі заявив, що усі члени військово-політичного блоку погодилися, що Україна стане членом Альянсу.

.

З його слів, Збройні сили України перевищили всі очікування і відбили 50% території, яка була захоплена країною-терористом росією з лютого 2022 року. Столтенберг додав, росія стала набагато слабшою у військовому плані, економічному та ізольована політично, але немає жодних ознак, що російський диктатор володимир путін відмовився від своїх амбіцій.